Энергодар остался без света

Город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, остался без света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии, идущей с Мелитополя. Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии», — объяснили чиновники.

В настоящее время специалисты пытаются определить причину аварии на ЛЭП.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

16 апреля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о намерении посетить Россию и Украину. Он также добавил, что МАГАТЭ предложит РФ и Украине провести оценку технического состояния Запорожской АЭС.

Ранее Гросси объяснил, когда МАГАТЭ укажет на виновных в обстрелах ЗАЭС.