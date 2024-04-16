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Энергодар остался без света

Администрация Энергодара сообщила, что город обесточило из-за аварии на ЛЭП

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Евгений Биятов/РИА Новости

Город Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, остался без света. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии, идущей с Мелитополя. Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии», — объяснили чиновники.

В настоящее время специалисты пытаются определить причину аварии на ЛЭП.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

16 апреля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о намерении посетить Россию и Украину. Он также добавил, что МАГАТЭ предложит РФ и Украине провести оценку технического состояния Запорожской АЭС.

Ранее Гросси объяснил, когда МАГАТЭ укажет на виновных в обстрелах ЗАЭС.

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