Российские врачи пять часов удаляли опухоль головного мозга у ребенка

В Югре медикам удалось спасти маленького мальчика с опухолью головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Сургутской клинической травматологической больницы.

Трехлетний пациент поступил в медицинское учреждение с подозрением на новообразование в головном мозге, в ходе обследований врачи обнаружили у мальчика опухоль правой височной доли, которая практически не отличалась от мозговой ткани.

Предстояло провести сложное хирургическое вмешательство, на помощь коллегам прибыл главный детский нейрохирург России Сергей Горелышев. Пять часов врачи удаляли ребенку новообразование, операция прошла успешно, в ходе хирургического вмешательства были использованы современное нейронавигационное и ультразвуковое оборудование.

До этого сообщалось, что в Педиатрическом университете Петербурга медики спасли новорожденную девочку с опухолью весом 2 кг. Врачи ждут результатов гистологического исследования, которое установит было ли новообразование злокачественным.

Ранее врачи удалили восьмилетней девочке крупную опухоль яичника.