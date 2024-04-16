Режим повышенной готовности ввели в районе Приангарья из-за угрозы схода селей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что с 16 апреля в Слюдянском районе вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой схода селей.

Глава региона рассказал, что в регионе прошло заседание комиссии по ЧС, на котором рассмотрели вопросы, связанные с безопасным прохождением весеннего половодья и пожароопасного сезона.

«Вводится режим повышенной готовности, связанный с угрозой схода селей в Слюдянском районе», — написал он.

По словам губернатора, в возможную зону схода селей попадают восемь населенных пунктов.

Кроме этого, Кобзев отметил необходимость ликвидировать угрозу возгорания деревьев.

В ночь на понедельник, 5 февраля, в районе поселка Дагомыс Краснодарского края сошел сель и полностью заблокировал проезд всем поездам и электричкам. Полностью восстановить движение поездов удалось 14 февраля.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.