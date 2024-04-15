На Украине заявили об огромных потерях генерирующих мощностей

Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал «огромными» потери генерирующих мощностей страны. С таким заявлением он выступил по прибытии на неформальную встречу министров энергетики ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы подсчитали, что [за последние недели] приблизительно потеряли до семи гигаватт наших систем», — заявил он.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт.

До этого минэнерго Украины заявило о пожаре на высоковольтных подстанциях под Одессой.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская АЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее стало известно, что Украина начала строить еще два атомных энергоблока на Хмельницкой АЭС.