В Одесской области загорелись высоковольтные подстанции

Пожар зафиксировали на нескольких высоковольтных подстанциях, расположенных на территории Одесской области Украины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства энергетики страны.

«На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования», — уточнили в ведомстве.

В заявлении отмечается, что к текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали пожары на всех инфраструктурных объектах. Однако, о каких именно сооружениях идет речь, в министерстве уточнять не стали.

По данным ведомства, в результате ЧП четыре населенных пункта временно остались без света. При этом причины возгорания пока не раскрываются.

14 апреля украинское министерство энергетики заявило о повреждении объектов инфраструктуры в Харьковской области. В ведомстве рассказали, что произошедшие в регионе взрывы нанесли ущерб энергетической инфраструктуре.

Более того, без газоснабжения остались 340 домохозяйств на территории Харьковской области. В то же время специалисты зафиксировали повреждение линий электропередачи (ЛЭП) в Черниговской и Днепропетровской областях.

Ранее граждан Украины призвали экономить электричество весь 2024 год.