Суд отправил Портнягина под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Удовлетворить ходатайство следователя», — огласила решение судья Александра Лашина.

Отмечается, что Портнягин будет отбывать домашний арест в своем загородном доме в Подмосковье без возможности использования интернета.

Портнягин был задержан 12 апреля в Ростове-на-Дону, до этого он находился в зоне СВО с гуманитарной миссией. Его и его супругу Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Жену блогера допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела супруги погасили 64 млн руб. задолженности, но следствие продолжается.

13 апреля Портнягина доставили в СК Московской области. Защита Портнягина настаивает на прекращении дела о неуплате налогов в связи с тем, что предприниматель уже выплатил государству необходимые средства.

Портнягин основал Сlub 500, участниками которого являются предприниматели со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Кроме этого, он активно ведет соцсети, где делится деталями своей жизни.

Ранее в СК сообщили, что Портнягин и члены его семьи имеют вид на жительство в ОАЭ.