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Врачи назвали главные отличия депрессии от плохого настроения

Психолог Хорс: депрессию можно отличить от обычной грусти по нескольким признакам

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Shutterstock

Отличить настоящую депрессию от временного плохого настроения можно по нескольким основным признакам. Первый из них — это длительность апатии и грусти. Если такое состояние продолжается больше месяца, то это уже признак клинической депрессии, рассказал практикующий психолог Михаил Хорс в беседе с НСН.

К другим признакам депрессии специалист отнес неспособность человека преодолеть хандру даже после следования простым и эффективным советам. К примеру, если справиться с грустью не помогают регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе.

«Как выходить из такого состояния? Признать его и принять, что выйти из депрессии можно за несколько месяцев, быстро не получится», — отметил Хорс.

Немаловажной причиной появления депрессии является негласный запрет на грусть, отметил психолог. Так, из-за мнения о том, что весной люди должны радоваться, у человека появляется недовольство собой и неприятие собственных эмоций. Он их скрывает и накапливает, из-за чего позже может впасть в депрессию, предупредил Хорс.

«Люди в депрессию впадают, потому что запрещают себе плохое настроение», — заключил психолог.

Напомним, ученые выяснили, что интроверты и невротики чаще страдают депрессией. Наиболее явно такая связь прослеживается у подростков.

Ранее специалисты обнаружили генетическую связь между депрессией и болезнями сердца.

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