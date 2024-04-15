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Врач рассказала, как защитить себя от укуса клещей

Врач Русанова: репелленты помогут защититься от укуса клещей

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Freepik.com

Для защиты от клещей важно использовать репелленты и надевать закрытую одежду при выезде на природу. Об этом «Москве 24» рассказала врач-инфекционист ИКБ 1 София Русанова.

Эксперт напомнила, что они в основном обитают в кустарниках и высокой траве и могут напасть на человека на дачном участке или в лесополосе.

«Одежда должна быть герметичной, с резинками на рукавах и штанинах. Помогут платки и высоко поднятые воротники. Также нужно применять репелленты для себя и питомцев. После посещения лесополосы или дачного участка осматриваем себя и тех, с кем вы были вместе, в том числе и животных», — отметила эксперт.

По ее словам, существует также вакцинация против клещевого энцефалита, ее проводят трехкратно. Русанова уточнила, что противопоказания к ней выявляются при осмотре перед проведением вакцинации.

Руководитель отдела инфекционных заболеваний Диагностического центра болезни Лайма при Нью-Йоркском медицинском колледже Гэри Вормсер до этого говорил, что после попадания на одежду или тело человека клещи стремятся прикрепиться к участкам с тонкой и теплой кожей. К ним относятся паховая и подмышечная области, а также волосистая часть головы, уточнил он.

Ранее ученые выяснили, что передающиеся от клещей и кошек инфекции влияют на мышление.

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