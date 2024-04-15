Гладков рассказал об атаке белгородского села беспилотником ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что село Графовка Краснояружского района подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе.

«В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи», — написал он.

По его словам, аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий ЧП.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Глотово в Грайворонском округе Белгородской области. По словам губернатора, населенный пункт также был атакован с помощью беспилотника. Дрон сбросил взрывчатку на фельдшерско-акушерский пункт, в результате чего здание загорелось. Гладков уточнил, что его оперативно потушили.

Вечером 14 апреля Минобороны РФ сообщило, что над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа. По данным министерства, попытка совершить атаку была пресечена около 21:05 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона над Краснодарским краем.