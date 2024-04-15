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В Кургане вода перешла через мост в районе Малое Чаусово

Власти Кургана призвали жителей района Малое Чаусово эвакуироваться

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Власти Кургана призвали жителей СНТ района Малое Чаусово эвакуироваться. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Курганской области.

Отмечается, что вода уже перешла через мост в районе Малое Чаусово.

«Уважаемые жители СНТ в районе Малое Чаусово. Вода перешла через Мало-Чаусовский мост. Эвакуируйтесь. Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону. Автобусы стоят у места перелива в районе Мало-Чаусовского моста. Ближайший ПВР (пункт временного размещения. — «Газета.Ru») расположен в школе 50 по адресу: ул. Урицкого, 193.», — говорится в сообщении.

До этого в администрации региона сообщали, что почти 13 тысяч человек были эвакуированы в Курганской области из-за паводка.

Большая часть эвакуированных разместилась у родственников. Для тех, кому некуда отправиться, были развернуты пункты временного размещения (ПВР).

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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