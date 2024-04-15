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Из-за паводка в Томском районе затопило больше 140 домов

Под Томском из-за паводков остаются затопленными более 140 домов и 90 участков

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Shutterstock/sunakri

Глава Томского района Вячеслав Черноус сообщил, что в селах и садоводческих товариществах остаются затопленными 93 приусадебных участка и 143 дома. Об этом он написал в Telegram-канале.

Также в районе есть два перелива дорог: 16-й км автодороги Казанка — Батурино и 30-й км Вершинино — Яр.

В результате стихийного бедствия эвакуированы 84 человека, включая восемь детей.

Уровень воды в реке Томь около центра Томска превысил опасную отметку в 764 см. Главное управление МВД по региону сделало предупреждение, что в области 15-17 апреля ожидается резкий подъем уровня воды в Оби до опасных отметок.

В марте и апреле ряд регионов столкнулся с паводками, среди них — Оренбургская, Курганская, Тюменская области, республика Бурятия и другие.

Как разъяснил глава МЧС Александр Куренков, причиной стали большое количество снега, резкое потепление и обильные осадки.

Так, в Иволгинском районе Бурятии паводковые воды подтопили жилые дома. В результате ЧП были эвакуированы 22 человека.

14 апреля началась эвакуация жителей села Никольского в Оренбургской области из-за паводка.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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