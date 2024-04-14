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Жителей начали эвакуировать из села Никольского под Оренбургом

МЧС: людей эвакуируют из села Никольского в Оренбургской области из-за паводка

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Фото предоставлено читательницей «Газеты.Ru» Татьяной

Жителей села Никольского в Оренбургской области эвакуируют из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«В селе Никольском Оренбургского района сотрудники МЧС России и областные спасатели эвакуируют жителей из зоны подтопления», — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, в населенном пункте проживает более 1,4 тыс. человек. Большинство жителей уже покинули свои дома.

В ведомстве добавили, что тех, кто не успел самостоятельно покинуть опасную зону, вывозят спасатели на высокопроходимой технике. Людей расселяют в пункте временного размещения. Вода уже зашла в 37 домов и затопила 166 дворов.

На месте работают специалисты из Перми и Оренбурга, Волжский спасательный центр МЧС России, аварийно-спасательная служба региона.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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