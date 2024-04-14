На Украине утверждают, что попытаются разрушить Крымский мост к середине лета. Об этом написала британская газета Sun.

«Украинские чиновники заявляют, что разрушат (Крымский. — прим. ред.) мост к середине июля», — уточнили в публикации.

По мнению экспертов, для удара по инфраструктурному объекту Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор привлечь беспилотные катера.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал планы о разрушении Крымского моста, чтобы набить себе цену на Западе, а также показать, что украинская армия еще сильна. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

До этого президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине. По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.