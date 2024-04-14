Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине пригрозили разрушить Крымский мост

На Украине не исключили попытку разрушить Крымский мост к середине июля

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

На Украине утверждают, что попытаются разрушить Крымский мост к середине лета. Об этом написала британская газета Sun.

«Украинские чиновники заявляют, что разрушат (Крымский. — прим. ред.) мост к середине июля», — уточнили в публикации.

По мнению экспертов, для удара по инфраструктурному объекту Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор привлечь беспилотные катера.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал планы о разрушении Крымского моста, чтобы набить себе цену на Западе, а также показать, что украинская армия еще сильна. Такое мнение высказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

До этого президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда, рассказывал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине. По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

Все новости на тему:
Крым
Все новости на тему:
Атаки на Крымский мост
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами