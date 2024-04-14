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Жителей Курганской области предупредили об ускорении течения в реке Тобол

Глава Курганской области Шумков: течение в реке Тобол постоянно ускоряется

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Евгений Кузьмин/РИА Новости

Скорость течения в реке Тобол постоянно увеличивается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Глава региона отметил, что уровень воды в упомянутой реке продолжает повышаться. При этом появился риск «отрезания» поселка Нижняя Утятка, в связи с чем власти дали команду эвакуировать местных жителей.

«Следующим по течению будет сам город Курган и прежде всего — вся его правобережная часть. Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется», — подчеркнул Шумков.

Он добавил, что гражданам необходимо немедленно покинуть оказавшиеся в зоне затопления территории. В первую очередь это касается жителей правобережной и левобережной частей Кургана, которые находятся в отметках ниже девяти метров.

По словам губернатора, людям следует взять с собой документы и ценные вещи. Шумков уточнил, что после эвакуации сотрудники регионального управления МВД РФ и члены спортивных клубов начнут патрулировать районы города с целью предотвращения мародерства.

«Уходите немедленно!» — написал глава области.

Ранее уровень воды в реке Тобол достиг отметки в 532 см.

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