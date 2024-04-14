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В Красноярске третий день ищут подростка, сбежавшего из дома

В Красноярске третий день ищут 14-летнего школьника

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«Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной/VK

В Красноярске полиция и волонтеры третий день ищут пропавшего подростка. Об этом сообщает региональная общественная организация содействия поисковым работам «Поиск пропавших детей» на своей странице во «ВКонтакте».

По информации волонтеров, 14-летний Севастьян Голанд ушел из дома вечером 12 апреля. С этого момента его местоположение неизвестно. Юноша был одет в черную ветровку, синие джинсы и белые кроссовки. У школьника большой рост — 180 см. Юноша носит короткую прическу, у него худощавое телосложение, карие глаза.

С собой у школьника был телефон.

По словам знакомых с ситуацией красноярцев, подросток уходит из дома в третий раз.

Похожий случай произошел в Кузбассе: там также пропали два школьника — мальчик и девочка. Предположительно, друзья могли вместе уйти из дома.

Ранее калининградские школьницы, сбежавшие из дома из-за запрета курить вейп, нашлись.

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