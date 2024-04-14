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Рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ готовят к вылету

«Аэрофлот»: задержанные ради безопасности рейсы в Египет и ОАЭ готовят к вылету

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ, которые были задержаны ранее в целях безопасности из-за атаки Ирана на Израиль, готовятся к вылету. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram-канале.

К вылету готовят рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в египетскую Хургаду, из Москвы в египетский Шарм-эш-Шейх, из Москвы в Дубай и Абу-Даби, а также обратные рейсы из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

«Аэрофлот» отмечает, что на время ожидания вылета пассажирам были предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Ближайший рейс в Тегеран запланирован на 17 апреля 2024 года, перевозчик проинформирует пассажиров о статусе выполнения рейсов в Иран.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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