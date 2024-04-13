Неизвестный напал на посетителей торгового центра в Австралии, есть погибшие

Неизвестный с ножом и огнестрельным оружием напал на посетителей торгового центра в центре австралийского Сиднея, шесть человек погибло. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Известно о шести погибших, но их число продолжает расти», — говорится в публикации.

Еще несколько человек пострадали, в том числе дети.

По предварительной информации, нападавшего удалось ликвидировать. В данный момент полиция проверяет данные о том, что у преступника был сообщник, который может находиться внутри здания.

В марте в Баварии вооруженный самурайским мечом мужчина напал на трех гостей бистро. Ранения получили три человека. Выяснилось, что нападавший сначала распивал спиртные напитки в этом же заведении, а затем ушел к себе домой. Спустя час он вернулся в бистро с мечом и без видимых причин напал на двух гостей. Перед этим мужчина угрожал холодным оружием случайно прохожему.

Ранее посетители ночного клуба отказались платить по счету и устроили бой на мечах с сотрудниками.