В Петербурге мужчина ворвался в ресторан с пистолетом и устроил стрельбу

В Невском районе Петербурга произошла стрельба в одном из ресторанов, ранен один из посетителей. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ресторане по улице Ворошилова. В заведение ворвался мужчина, вооруженный травматическим пистолетом, злоумышленник стал бросаться на людей, сидевших за столиками. Дебошир достал пистолет и выстрелил из него в одного из посетителей, пуля попала в ногу мужчине.

Прибывший на место наряд полиции задержал подозреваемого в стрельбе, известно, что мужчина уже имел проблемы с законом и был судим за наркотики, мошенничество и причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пьяный екатеринбуржец с ножом устроил стрельбу в подъезде дома в Екатеринбурге. Дебошира задержали и доставили в отделение полиции, пистолет у стрелка изъяли и забрали на экспертизу, вероятнее всего, это был спортивный шумовой пистолет.

В Уфе драка мужчин на дороге закончилась стрельбой.