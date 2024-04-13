Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина ворвался в ресторан с пистолетом и устроил стрельбу

«78.ru»: в Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу в ресторане

close
100%
Shutterstock

В Невском районе Петербурга произошла стрельба в одном из ресторанов, ранен один из посетителей. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ресторане по улице Ворошилова. В заведение ворвался мужчина, вооруженный травматическим пистолетом, злоумышленник стал бросаться на людей, сидевших за столиками. Дебошир достал пистолет и выстрелил из него в одного из посетителей, пуля попала в ногу мужчине.

Прибывший на место наряд полиции задержал подозреваемого в стрельбе, известно, что мужчина уже имел проблемы с законом и был судим за наркотики, мошенничество и причинение тяжкого вреда здоровью. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Пьяный екатеринбуржец с ножом устроил стрельбу в подъезде дома в Екатеринбурге. Дебошира задержали и доставили в отделение полиции, пистолет у стрелка изъяли и забрали на экспертизу, вероятнее всего, это был спортивный шумовой пистолет.

В Уфе драка мужчин на дороге закончилась стрельбой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами