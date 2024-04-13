На Урале на трехлетнюю девочку рухнула 40-килограммовая плита от памятника

В Реже Свердловской области трехлетняя девочка получила травмы, играя возле памятника, на ребенка рухнула плита. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в центре города Реж у монумента Режевским умельцам — основателям завода. Ребенок гулял по площади вместе с родителями, девочка подошла к памятнику, на нее неожиданно обрушилась плита весом 40 кг.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, в медицинском учреждении у нее диагностировали перелом руки. По факту травмирования малолетней проверку проводят региональный СК и прокуратура, устанавливаются должностные лица, ответственные за содержание памятника.

В городе Ирбит Свердловской области на школьника обрушилась бетонная плита в недостроенном здании. Подростки бегали по бетонным блокам, сваленным в кучу, в какой-то момент один из мальчиков упал, его придавило плитой. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее семилетнюю девочку придавило рухнувшим бетонным забором в Мытищах.