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В Оренбурге затопило жилой комплекс «Гранд парк»

В Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк», вода подошла к домам на улице Потехиной

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Максим Богодвид/РИА Новости

Глава диспетчерского центра Оренбурга Александр Сиса сообщил, что за ночь в городе затопило жилой комплекс (ЖК) «Гранд парк». Его слова передает РИА Новости.

«Произошел перелив Донгузской и Уральской улиц, там поставлены автомобили ГИБДД и оперативных служб для эвакуации жителей. Дополнительно еще произошло затопление ЖК «Гранд парк», по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам», — заявил специалист.

Также он добавил, что в 12 домах из-за затопления котельной «Трикотажная фабрика» прекращена подача тепла и горячей воды.

До этого глава диспетчерского центра сообщил, что за прошедшие сутки в Оренбурге оказались подтоплены еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков.

Накануне вечером сообщалось, что уровень реки Урал у Оренбурга вырос до 11,62 м. К утру 13 апреля уровень воды достиг 11,7 м. Власти региона рассчитывают, что повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад воды.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала фоторепортаж, как Оренбург принимает волну паводка из Орска.

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