В Токмаке под завалами могут оказаться выжившие

Под завалами разрушенных обстрелами ВСУ домов в Токмаке Запорожской области могут быть люди. Об этом РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пока предварительно, известно о шести погибших, но под завалами жилых домов еще могут находиться люди», — сообщил Рогов.

В результате украинского обстрела повреждения получили около тридцати домов, которые также остались без газоснабжения. В некоторых домах произошли обрушения, начались пожары.

До этого губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак Запорожской области, есть жертвы.

По его словам, атаке подвергся многоквартирный сектор населенного пункта. В результате погибли жители, среди которых один ребенок. Десятки людей получили тяжелые ранения, заявил чиновник.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.