В Белгородской области произошел прорыв в дренажной шахте

Прорыв пульпы песка с водой произошел при бурении скважины в шахте в Белгородской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В 21:20 [мск] поступило сообщение о локальной аварии в дренажной шахте Стойленского ГОКа», — отметил источник.

Он уточнил, что при бурении скважины произошел порыв пульпы песка с водой. В шахте в этот момент находились 16 человек. Среди горняков никто на пострадал.

Источник обратил внимание, что всех шахтеров уже успели поднять на поверхность.

В начале апреля на шахте «Северопесчанская» рассказали подробности об обрушении.

До этого сообщалось, что после взрыва в шахте в городе Краснотурьинске Свердловской области под завалом оказались люди. Изначально сообщалось о трех рабочих.

На предприятии уточнили, что примерно в 17:00 мск при заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества, из-за чего и произошло обрушение.

До этого суд арестовал сотрудника Ростехнадзора после обвала шахты в Приамурье.