Мужчина с винтовкой открыл стрельбу в сторону прохожей в Сочи

В Сочи мужчина с предметом, похожим на винтовку, открыл стрельбу по девушке. Об этом сообщает Telegram-канал »Новости Сочи 24».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 13 мая в Завокзальном районе. Девушка шла по улице Параллельной, а ей навстречу двигался мужчина с похожим на винтовку предметом в руках. Незнакомец открыл огонь в ее сторону, но промахнулся, рассказала мать девушки. На кадрах с места происшествия видно, как подвергшаяся обстрелу убежала в другую сторону от стрелка.

«Полиция приехала не быстро. Стрелок скрылся. Все есть на камерах!» — заявила мать девушки, передает Telegram-канал.

Прочие детали и обстоятельства не уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Приморье пенсионер обстрелял подростков из окна квартиры из-за шума. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, пожилому мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

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