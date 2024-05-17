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Врач из Англии назвал способ, как быстро заснуть

Mirror: врач из Англии рассказал, что метод перетасовки поможет быстро заснуть

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Shutterstock

Британский врач назвал способ, который поможет быстро заснуть, пишет Mirror. По словам специалиста, его метод «перетасовки» работает практически безотказно.

По словам доктора Скотта Уолтера, если человек долго лежит в кровати и не может заснуть, ему поможет следующий метод. Медик утверждает, что в таком случае может «когнитивное перетасовывание», которое представляет собой способ перестроить или реорганизовать свои мысли, словно перетасовать колоду карт.

«Просто думайте о случайных словах-объектах, которые не имеют ничего общего друг с другом, например корова, лист, бутерброд. Продолжайте повторять их в голове, пока не заснете», — добавил он.

По словам Уолтера, этот метод работает, потому что не нагружает мозг, а также имитирует так называемые «микросны», которые человек испытывает, когда начинает засыпать.

Ранее врач рассказал, как побороть дневную сонливость.

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