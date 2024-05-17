Путин оценил состояние европейской экономики

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся европейская экономика сейчас зависит от состояния экономики Германии, которая ушла в рецессию. Об этом пишет РИА Новости.

«Немецкая экономика в Европе уже в минус работает, французская балансирует на грани рецессии. Если немецкая экономика «зачихает» как следует, будет чувствовать себя неважно, то вся европейская экономика будет за ней чувствовать себя не очень здоровой, мягко говоря», — сказал Путин на пресс-конференции в Китае.

По данным Федерального статведомства, в 2023 году ВВП Германии снизился на 0,3% из-за падения покупательной способности населения на фоне роста цен. СМИ сообщали, что многим немцам пришлось экономить. В апреле глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер выразил беспокойство относительно роста ВВП страны, указав на необходимость структурных изменений.

В начале мая лидер крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что Германия столкнулась с рекордными темпами оттока денежных средств из страны. По его мнению, Германия остро нуждается в экономической программе, которая улучшила бы бизнес-климат в стране.

Ранее экономист оценил, чем грозит решение ЕС отправить доходы от российских активов Украине.