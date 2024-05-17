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Путин: санкции Вашингтона против товаров из РФ и КНР приведут лишь к росту цен в самих США

Путин: санкции США против РФ и КНР по итогу лишь ускорят инфляцию в самих Штатах

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Санкции Вашингтона против ряда российских и китайских товаров в конечном итоге приведут лишь к ускорению инфляции в самих США, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Это проблема, которую они сами себе создают. Они будут пытаться производить все сами, на своих площадках, за свою заработную плату своим работникам, за свой, уже дорогой, металл, на основе своей дорогой энергетики», — отметил Путин.

Российский президент подчеркнул, что подобные ограничения являются элементами экономической войны и применяются не в первый раз.

США продолжают усиливать торговое давление на КНР. На днях президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, который предусматривает повышение пошлин на широкий спектр китайского импорта. Новые тарифы распространяются на полупроводники, солнечные элементы, критические минералы и электромобили.

Ранее в Пекине оценили последствия повышения тарифов США.

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