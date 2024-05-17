Чиновница в Адыгее получила 5 лет за взятку сотруднику ФСБ

Суд в Адыгее назначил пять лет колонии экс-президенту республиканской нотариальной палаты, давшей взятку сотруднику ФСБ в размере 300 тысяч рублей, чтобы ведомство не привлекало ее родственницу к уголовной ответственности, передает РИА Новости.

«Приговором суда бывшему президенту нотариальной палаты республики Адыгея назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 3 миллиона рублей и лишением права заниматься нотариальной деятельностью на срок 4 года. Приговор в законную силу не вступил», — следует из сообщения.

Отмечается, что взятку она дала в августе 2023 года. Ее задержали во время передачи средств.

До этого сообщалось, что Правоохранители задержали заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина в ходе его пребывания в Москве. Причина задержания не называется. Отмечается, что 16 мая в правительстве Алтайского края прошли обыски.

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