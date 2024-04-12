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Из школьной программы 6-8 классов уберут уроки обществознания

Обществознание решили исключаить из программы 6-8 классов с 1 сентября 2025 года

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Павел Лисицын/РИА Новости

С 1 сентября 2025 года из школьной программы шестого-восьмого классов уберут уроки обществознания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минпросвещения России.

Отмечается, что при этом число часов, отведенных на изучение истории у учеников пятых-восьмых классов, увеличится до 476.

31 марта помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что предложение Минпросвещения РФ исключить обществознание из программы для учащихся 6-8-х классов не повлечет за собой сокращение знаний по этому предмету.

30 марта Владимир Мединский рассказал, что учебники по истории для 5-9-х классов готовы. По его словам, учебники улучшены, адаптированы и сделаны более современными.

До этого президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать школьные учебные программы.

Ранее Путин поручил обеспечить продвижение русской культуры за границей.

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