Россиянин принял бутылку за беспилотник и вызвал спецслужбы

В Набережных Челнах местный житель переполошил спецслужбы, вызвав их среди ночи, якобы заметив беспилотник. Об этом сообщает издание Kazanfirst.

Челнинец позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу в ночь на 12 апреля. Мужчина сообщил, что заметил из окна подозрительный предмет и попросил выехать правоохранителей в поселок Сидоровка. По словам заявителя, во дворе дома 9 по Гвардейской улице лежало устройство, «светившееся инфракрасными лучами».

На вызов приехали пожарная бригада и полиция. Сотрудники организовали боевое развертывание и провели разведку. Опасения челнинца оказались напрасными, вместо БПЛА спецслужбы нашли пустую пластиковую бутылку.

Похожий случай произошел в Московской области: дачник принял за дрон воздушного змея и вызвал полицию.

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