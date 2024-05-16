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Правозащитник сообщил, что сбежавшая от родственников чеченка покинула полицию

Член СПЧ Мельников сообщил, что Заурбековой в ОМВД Нагатино-Садовники нет

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novosti_efir/Telegram

Правозащитник, член СПЧ и ОНК Алексей Мельников сообщил, что Лия Заурбекова находится в безопасном месте. Об этом он написал в своем Telegram-канале, эту же информацию подтверждает источник РИА Новости.

Девушка из Чечни, находившаяся в отделе полиции в Нагатино-Садовники в Москве, была отпущена, рассказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Baza, неизвестные окружили московский полицейский участок, в котором находилась девушка из Чечни, пытавшаяся сбежать из дома, где, как утверждалось, она подвергалась психологическому и физическому насилию.

«По предварительным данным, девушку отпустили из отдела полиции», — сообщил источник агентства.

Как пишет РИА Новости, девушку пришла поддержать группа подростков.

По их словам, семья из Чечни приехала в участок, чтобы забрать оттуда свою сбежавшую родственницу, но сама девушка утверждает, что ушла по своей воле и просила не передавать ее близким.

Рядом с автомобилями стояла группа людей, которых собравшиеся называли родственниками девушки. Они громко обсуждали что-то между собой, после чего уехали от здания.

Также сообщалось, что мужчина, пытавшийся вернуть сбежавшую от родственников в Чечне девушку, приехал за ней с оружием.

Ранее СК завел уголовное дело по факту пропажи Седы Сулеймановой.

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