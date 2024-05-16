В СПЧ прокомментировали ситуацию с бежавшей от родственников чеченской девушкой

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала ситуацию с бежавшей от родственников чеченской девушкой Лией Заурбековой испытанием для всей страны. Слова Меркачевой передает Telegram-канал »Кровавая барыня».

«И ничего, абсолютно ничего в Конституции не сказано, что из-за неких традиций человек не может распоряжаться этой самой своей жизнью. Поэтому сейчас мы, конечно, все наблюдаем за этой историей максимально. Я считаю, каждый должен позвонить в прокуратуру», — заявила Меркачева.

По словам правозащитницы, в данный момент властным структурам и обществу в России необходимо доказать, что каждый населенный пункт в стране, в том числе Москва, живут и существуют только по законам России, которые не допускают попыток похищения и предусматривают суровое наказание за это, а также за попытку вторжения в частную жизнь.

До этого журналистка Ксения Собчак рассказала, что за сбежавшей из Чечни девушкой Лией Заурбековой приехал человек с оружием.

Лии Заурбекова пришла в ОМВД «Нагатино-Садовники» с просьбой задержать ее и утверждает, что ее преследуют родственники. Девушка попросила полицейских не выдавать ее родственникам, которые в большом числе собрались поблизости от здания ОВД.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».