Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СПЧ прокомментировали ситуацию с бежавшей от родственников чеченской девушкой

Меркачева назвала ситуацию с бежавшей от родственников чеченкой испытанием

close
100%
novosti_efir/Telegram

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева назвала ситуацию с бежавшей от родственников чеченской девушкой Лией Заурбековой испытанием для всей страны. Слова Меркачевой передает Telegram-канал »Кровавая барыня».

«И ничего, абсолютно ничего в Конституции не сказано, что из-за неких традиций человек не может распоряжаться этой самой своей жизнью. Поэтому сейчас мы, конечно, все наблюдаем за этой историей максимально. Я считаю, каждый должен позвонить в прокуратуру», — заявила Меркачева.

По словам правозащитницы, в данный момент властным структурам и обществу в России необходимо доказать, что каждый населенный пункт в стране, в том числе Москва, живут и существуют только по законам России, которые не допускают попыток похищения и предусматривают суровое наказание за это, а также за попытку вторжения в частную жизнь.

До этого журналистка Ксения Собчак рассказала, что за сбежавшей из Чечни девушкой Лией Заурбековой приехал человек с оружием.

Лии Заурбекова пришла в ОМВД «Нагатино-Садовники» с просьбой задержать ее и утверждает, что ее преследуют родственники. Девушка попросила полицейских не выдавать ее родственникам, которые в большом числе собрались поблизости от здания ОВД.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами