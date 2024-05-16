Названы главные проблемы «Каролины» Свечникова в серии с «Рейнджерс» Панарина

Хоккейный комментатор и автор YouTube-канала «ХоккейФил» Филипп Майков объяснил для «Газеты.Ru», почему «Каролина Харрикейнз» уступает в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2-3.

«В формате 5 на 5 «Каролина» смотрится, на мой взгляд, лучше и активнее. То есть вот эта нить игры и нить давления, она, наверное, действительно находится у «Каролины», но добавить вот к этому давлению и к этой напористости какой-то креатив они так и не могут. И это то, во что они упирались почти каждый год, что Бринд'Амор работает. Прошлый плей-офф, когда они сгорели 0-4 «Флориде», легко могу себе представить ситуацию, что та серия закончилась бы не всухую в пользу «Флориды», а 4-0 в пользу «Каролины». Но вот разница в том, что «Флорида» смогла свои моменты реализовать, смогла где-то сыграть нестандартно, смогла где-то там взять игру на себя и гения Ткачака включить, а «Каролина» — нет. И вот здесь она упирается в принципе то же самое. То есть вот выиграй «Рейнджерс» 4-0 сейчас, у меня было бы точно такое ощущение, что это вроде как не по игре, и вроде как «Каролина» в каждом матче имела моменты и играла-то неплохо, но отлетела в сухую. Вот как раз именно из-за этого», — подчеркнул Майков.

Шестая игра серии состоится на льду «Каролины» в ночь на 17-е мая по московскому времени. В случае победы «Рейнджерс» серия завершится, если же победят «ураганы», команды проведут решающий, седьмой матч в Нью-Йорке.

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