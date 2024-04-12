Стрелявший в полицейских в Подмосковье признался в закладке наркотиков

Подозреваемый в нападении на полицейских в Подмосковье признался в совершенном преступлении. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета России.

Иван Петров рассказал, что 7 апреля прибыл на место для получения контрабанды наркотиков. Там его поджидал отряд полиции, и он открыл огонь из оружия, после чего попытался скрыться.

В результате полученных ранения не выжил опытный сержант полиции Андрей Смирнов, другой сотрудник также был ранен.

По факту нападения на сотрудников правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 317 Уголовного кодекса. За это преступление предусмотрено пожизненное заключение.

11 апреля подозреваемого задержали и доставили на допрос на вертолете.

Кроме того, при обыске у задержанного был обнаружен тайник с автоматом, пистолетом, боеприпасами и контейнерами, содержащими вещество, похожее на наркотик.

До этого в Кургане неизвестный мужчина напал на подростка на городской набережной. Инцидент произошел на дамбе около реки Тобол 11 апреля. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что группа подростков гуляла рядом с рекой, когда к ней подошел мужчина и набросился на одного из несовершеннолетних.

Ранее россиянина, приставившего вилку к горлу двухлетней племянницы, отправили на лечение.