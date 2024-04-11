Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин перепутал кисту с лишним весом и оказался на операционном столе

В Подмосковье врачи удалили мужчине огромную кисту

close
100%
Pixabay

В Орехово-Зуевской больнице медики спасли жизнь пожилого мужчины, удалив ему кисту из брюшной полости. Об этом сообщает минздрав Московской области.

61-летний пациент был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи, мужчина жаловался на острую боль в области живота и отсутствие стула, он не придавал значения тому, что его живот увеличился и решил, что просто набрал немного лишних килограммов.

В ходе обследования врачи обнаружили в брюшной полости россиянина кисту внушительных размеров, которая спровоцировала развитие кишечной непроходимости. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Кистозное образование крайне редко встречается у мужчин, обычно оно появляется у женщин. Во время операции мы полностью удалили кисту, выделив ее без повреждения внутренних органов», — рассказал врач-хирург Орехово-Зуевской больницы Хассан Отман.

Операция длилась два часа, мужчина еще некоторое время находился под медицинским наблюдением и был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее врачи удалили клок волос из мозга восьмилетней школьницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами