Россиянин перепутал кисту с лишним весом и оказался на операционном столе

В Орехово-Зуевской больнице медики спасли жизнь пожилого мужчины, удалив ему кисту из брюшной полости. Об этом сообщает минздрав Московской области.

61-летний пациент был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи, мужчина жаловался на острую боль в области живота и отсутствие стула, он не придавал значения тому, что его живот увеличился и решил, что просто набрал немного лишних килограммов.

В ходе обследования врачи обнаружили в брюшной полости россиянина кисту внушительных размеров, которая спровоцировала развитие кишечной непроходимости. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Кистозное образование крайне редко встречается у мужчин, обычно оно появляется у женщин. Во время операции мы полностью удалили кисту, выделив ее без повреждения внутренних органов», — рассказал врач-хирург Орехово-Зуевской больницы Хассан Отман.

Операция длилась два часа, мужчина еще некоторое время находился под медицинским наблюдением и был выписан на амбулаторное лечение.

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