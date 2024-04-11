ФСБ заявила об участии Британии в подготовке диверсии на Черном море

ФСБ пресекла попытку высадки украинского спецназа на Тендровской косе в Херсонской области. Подготовка диверсии велась под руководством британских спецслужб, сообщает ТАСС.

В ходе боестолкновения группа была уничтожена, а один из ее участников взят в плен.

По данным ФСБ, подготовку диверсии курировало подразделение специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special boat service), «что свидетельствует о непосредственной вовлеченности Великобритании в конфликт».

Пленный рассказал, что британские инструкторы разработали, а силы спецопераций ВСУ провели диверсии на буровой вышке МСП-17 (месторождение «Штормовое» Черного моря) для захвата технических средств сопровождения полетов российских беспилотников. Высадка была осуществлена, однако интересующего украинскую сторону оборудования найдено не было.

10 апреля в Запорожье задержали агента СБУ, готовившую теракт против российских военных.

Ранее ФСБ задержала в Крыму призывавшего нападать на русских мужчину.