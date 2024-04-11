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В Копейске обрушились перекрытия в жилом доме

В Копейске обрушились перекрытия в доме, где проживают 15 человек

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Прокуратура Челябинской области

В Копейске в Челябинской области обрушились перекрытия в жилом доме, прокуратура начала проверку. Об этом сообщила пресс-служба органа в Telegram-канале, сопроводив пост с места происшествия.

Отмечается, что прокурор города Сергей Чеурин выехал на место ЧП. Дом расположен по адресу улица Новосибирская, 12.

Предварительно установлено, что дом признан аварийным, срок расселения определен до 2032 года. По данным «Копейск. Новости», в доме проживают восемь взрослых и семь детей.

Прокуратура организовала проверку исполнения жилищного законодательства, по ее итогам будут оценены действия органа местного самоуправления при расселении жителей аварийного дома, а также будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Также в прокуратуре сообщили, что ситуация с обеспечением жителей дома временным жильем из регионального фонда поставлена на контроль.

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