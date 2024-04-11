Суд в ЛНР приговорил местного жителя к 11,5 года колонии за шпионаж

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил местного жителя к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

Отмечается, что Т. является гражданином Украины, он проживал на территории ЛНР

По данным суда, мужчина выполнял задания соседнего государства по сбору информации о передвижении, количественном и качественном составе военной техники Народной милиции ЛНР и российских военнослужащих.

5 апреля управление ФСБ России по ЛНР сообщало о задержании мужчины, который несколько лет помогал Службе безопасности Украины устанавливать личности российских пограничников. Задержанный признался, что сотрудники СБУ завербовали его в 2019 году «на основе компрометирующих фактов». С того времени он выполнял их поручения.

До этого жителя Омска, который работал на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК), приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену и шпионаж в пользу Германии.

Ранее в Мордовии суд приговорил уроженку Украины к 12 годам колонии за госизмену.