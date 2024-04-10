В Домодедово прокомментировали эвакуацию пассажиров из-за сообщений о бомбе

Пассажиров самолета авиакомпании Red Wings, которые должны были вылететь из Москвы в Тель-Авив, эвакуировали из-за необходимости проведения повторного досмотра, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе аэропорта Домодедово.

«На рейсе WZ 015 в соответствии с установленными процедурами произведен повторный досмотр пассажиров, багажа и воздушного судна. После завершения процедур воздушное судно отправится в пункт назначения», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

До этого один из пассажиров сообщила «Газете.Ru», что людей эвакуировали в московском аэропорту Домодедово из самолета авиакомпании Red Wings из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Самолет должен был вылететь в израильский Тель-Авив.

При этом на сайте аэропорта было указано, что вылет задерживается до 17:00, по расписанию лайнер Sukhoi Superjet 100 должен был отправиться в Тель-Авив в 15:50.

Ранее в аэропорту Омска объявили эвакуацию.