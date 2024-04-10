Названы полезные и вредные свойства шоколада

Шоколад не является полезным продуктом, поскольку содержит большое количество сахара и жира. Однако его нельзя назвать безусловно вредным. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. По ее словам, это лакомство богато различными антиоксидантами, а также обладает свойствами, способствующими поступлению в организм серотонина (гормона радости).

«Оптимальным является употребление шоколада в пищу для удовольствия и хорошего настроения в небольших количествах. Суточная норма его не должна превышать 10 граммов», — отметила специалист.

Также она посоветовала не употреблять заменители шоколада, изготовленные на основе цикория или сои, так как они не принесут пользу, являясь просто суррогатом.

Кондитер, основатель кондитерского дома M&N Pastry Марина Романова до этого рассказала, как отличить хороший шоколад от вредного. В составе продукта, по ее словам, не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов, эмульгаторов или каких-либо заменителей, кроме сахара. Они не только снижают качество, но и могут неблагоприятно влиять на организм, подчеркнула она.

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