Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взрослый внук обворовал деда и потребовал деньги у бабушки, угрожая ей ножом

В Карелии мужчина обворовал собственного дедушку и пригрозил бабушке ножом

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Новой Вилге молодой человек украл у деда телевизор и потребовал деньги у бабушки, угрожая ей ножом. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Около года назад 25-летний внук пенсионера жил в квартире своего дедушки. Недавно он выяснил, когда старшего родственника не будет дома, и похитил у него ЖК-телевизор, проникнув внутрь путем подбора ключа. Украденное он продал неустановленному лицу в Петрозаводске. Причастность внука заявителя к преступлению установили полицейские. Подозреваемый был задержан и признался в содеянном.

Известно, что злоумышленник также угрожал своей бабушке ножом, вымогая у нее 3 000 рублей на поездку в город. Сначала пожилая женщина отказалась давать ему деньги, но позже уступила, когда внук продемонстрировал холодное оружие. Супруг пенсионерки узнал о произошедшем и сообщил в полицию. При этом двумя днями ранее злоумышленник угнал у своего деда его автомобиль. В итоге на мужчину завели дело о вымогательстве и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Ранее мужчина, имеющий шесть судимостей, напал на отчима с молотком в Ленобласти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами