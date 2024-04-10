Взрослый внук обворовал деда и потребовал деньги у бабушки, угрожая ей ножом

В Новой Вилге молодой человек украл у деда телевизор и потребовал деньги у бабушки, угрожая ей ножом. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Около года назад 25-летний внук пенсионера жил в квартире своего дедушки. Недавно он выяснил, когда старшего родственника не будет дома, и похитил у него ЖК-телевизор, проникнув внутрь путем подбора ключа. Украденное он продал неустановленному лицу в Петрозаводске. Причастность внука заявителя к преступлению установили полицейские. Подозреваемый был задержан и признался в содеянном.

Известно, что злоумышленник также угрожал своей бабушке ножом, вымогая у нее 3 000 рублей на поездку в город. Сначала пожилая женщина отказалась давать ему деньги, но позже уступила, когда внук продемонстрировал холодное оружие. Супруг пенсионерки узнал о произошедшем и сообщил в полицию. При этом двумя днями ранее злоумышленник угнал у своего деда его автомобиль. В итоге на мужчину завели дело о вымогательстве и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

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