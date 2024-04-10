Голый мужчина напугал детей и устроил пожар в подъезде

Голый мужчина устроил пожар и напугал детей в подъезде одной из красноярских многоэтажек. Об этом сообщает ТВК.

Инцидент произошел 6 апреля в доме на улице Ястынской в Красноярске. Как утверждают жильцы дома, неизвестный что-то поджег на лестничной клетке. Почувствовав едкий запах горящего пластика, они вышли в подъезд и заметили убегающего мужчину, прикрывающегося сумкой.

Позднее стало известно, что с голым пироманом столкнулись не только взрослые. Как рассказала местная жительница, в тот день эксгибициониста около подъезда увидела ее семилетняя дочь. Девочка сильно испугалась и еще долгое время опасалась заходить в дом.

Личность поджигателя сейчас устанавливают полицейские.

До этого правоохранители из Иваново задержали подозреваемого в демонстрации полового органа детям.

Ранее суд вынес приговор эксгибиционисту из Севастополя, который обнажился перед двумя девочками.