Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдена новая польза тестостерона для мужчин

ENDO 2024: более высокий уровень тестостерона может защищать мужчин от диабета

close
100%
Freepik.com

Более высокое содержание тестостерона в крови связано со снижением риска развития диабета 2-го типа у мужчин младше 65 лет. Это показало исследование, представленное на собрании Эндокринного общества ENDO 2024.

Ученые проанализировали данные 1315 мужчин в возрасте от 35 до 85 лет. На момент начала исследования у них не было диабета или рака, а также они не принимали тестостерон. Через пять лет у 110 мужчин развился диабет 2-го типа.

У мужчин в возрасте до 65 лет с ожирением или избытком веса риск развития диабета был ниже при более высоком уровне тестостерона. Защитного эффекта не наблюдалось у людей старше 65 лет.

Ученые сделали поправку на известные факторы, которые влияют на риск диабета 2-го типа, включая возраст, окружность талии, уровень сахара в крови, наследственность, курение, употребление алкоголя, физическую активность и прием лекарств.

«Поддержание здорового веса, регулярные физические упражнения и отказ от алкоголя помогают поддерживать нормальный уровень тестостерона у большинства мужчин, а также помогают предотвратить диабет 2-го типа», — отметили авторы работы.

Ранее мужчина сломал бедренную кость во время кашля из-за любви к газировке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами