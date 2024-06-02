Почти 70% опрошенных французов увидели в мигрантах угрозу безопасности

Порядка 70% жителей Франции считают, что бесконтрольная иммиграция и снижение безопасности в стране связаны. Об этом сообщает издание JDD со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом социологических исследований CSA.

Отмечается, что связь между приездом мигрантов и риском для безопасности видят 68% респондентов, а 32% не видят корреляции. При этом женщины видят угрозу в иммиграции чуть чаще, чем мужчины: 70% против 67%.

Кроме того, судя по опросу, чем старше житель Франции, тем нетерпимее к мигрантам он становится. Так, всего 57% французов 18-24 лет считают иммиграцию угрозой безопасности в то время, как среди пенсионеров этот показатель превышает 70%.

Исследование также показало, что среди сторонников левых партий возник раскол по миграционному вопросу: 48% опрошенных видят связь между ним и проблемами с безопасностью. В то же время среди сторонников правых партий есть консенсус: 90% таких граждан считают иммиграцию угрозой.

В марте сообщалось о росте популярности крайне правых партий в Европе. Чем этот тренд обернется для региона, и чего ждать России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Ирландия столкнулась с наплывом нелегалов из-за политики Британии.