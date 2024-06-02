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В США раскрыли последствия судебного приговора для Трампа

Экс-спикер Гингрич: обвинительный приговор Трампу лишь укрепит его позиции

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Justin Lane/AP

Бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич заявил, что обвинительный приговор кандидату на пост главы государства Дональду Трампу по делу о подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс сделает его сильнее и укрепит позиции в предвыборной гонке. Его слова приводит The Hill.

«Трамп справился со всем этим с таким достоинством и такой выдержкой, что, я думаю, он действительно вырос в глазах людей, и люди понимают... что этот парень терпит огромные лишения только за право попытаться спасти страну», — указал политик.

По словам Гингрича, Соединенные Штаты стоят на пороге настоящего кризиса, став свидетелем «самого фальшивого дела, когда-либо возбужденного против кандидата в президенты».

До этого присяжные на суде в Нью-Йорке признали Дональда Трампа виновным в подделке документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор судья вынесет 11 июля. Максимальное наказание для политика — более 130 лет тюрьмы. Он сам свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России, в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как американцы отнеслись к приговору Трампу.

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