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Россияне рассказали о способах подготовки своего организма к путешествиям

Rambler&Co: 27% россиян назвали хороший сон лучшей подготовкой к дальней поездке

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Shutterstock

Почти треть россиян (27%) считают, что хороший сон поможет подготовить свой организм к дальнему путешествию. Такие данные следуют из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и «Сбер Еаптеки», аналитики которого решили узнать, как россияне повышают свой иммунитет перед путешествием.

По данным исследования, 15% россиян заранее пересматривают режим питания, 17% пьют витамины, а 41% опрошенных никак не готовят организм к поездке.

Чаще всего россияне перед путешествием принимают антиоксидантные витамины А, Е, С, а также B, D и аминокислоты.

Также 17% респондентов, которые пьют витамины, рассказали, что делают это по назначению врача, 3% — по предписанию, 14% — по собственному усмотрению, а 66% не пьют витамины.

«Чтобы укрепить иммунную систему, сну необходимо уделять достаточное количество времени каждый день – план «выспаться» только в какой-то определенный период не сработает», — отметила врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Стольная.

Опрос Rambler&Co и «Сбер Еаптеки» также показал, что 53% респондентов соблюдают базовые правила гигиены в поездках, 17% выбирают места для отдыха с осторожностью, а 15% не купаются в неположенных местах.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 14 по 21 марта 2024 года.

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