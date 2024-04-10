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В Орске священники пытаются спасти иконы

Священнослужители Покровского храма в Орске пытаются спасти иконы от потопа

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В Орске священнослужители пытаются спасти иконы из затопленного Покровского храма. Об этом сообщил оренбургский священник Вадим Татусь в своем Telegram-канале.

«Прямо сейчас митрополит Оренбургский и Саракташский Петр посещает храм Преображения города Орска. В связи с тем, что вода снизилась на метр. Приняли решение спасти иконы из Покровского храма. Идет спасательная операция», — говорится в публикации.

По данным РИА Новости, мужчина на видео — секретарь Орской епархии Сергий Баранов.

6 апреля сообщалось, что в Орске Оренбургской области в результате прорыва дамбы в зоне затопления находятся два храма. По словам руководителя пресс-службы Максима Бражникова, мероприятия по подготовке к паводку для священнослужителей были проведены, однако ущерб от наводнения можно будет оценить позже.

На данный момент, по данным епархии, в Орске в зоне затопления оказались три храма.

Ранее бывшего ректора Российского православного университета лишили сана.

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