Глава Минстроя прибыл в Орск

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин прибыл в Орск Оренбургской области с рабочим визитом, в рамках которого осмотрит зону паводка. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Минстроя приехал на телевышку в микрорайон Новый город в Орске, где заслушал информацию о текущем состоянии.

10 апреля глава Орска Василий Козупица сообщил, что уровень воды в реке Урал у города за минувшие сутки упал на 29 см и утром составил 899 см. По последним данным, остаются подтоплены 6793 жилых дома.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

В общей сложности в Оренбургской области в 77 населенных пунктах остаются подтопленными 12,8 тыс. жилых домов, почти 15 тыс. приусадебных участков и 38 мостов.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.