Михаила Зыгаря* объявили в розыск в России

Журналиста, бывшего главного редактора телеканала «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) и писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск на территории России после возбуждения уголовного дела о фейках про российскую армию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу Министерства внутренних дел (МВД) страны.

«Зыгарь Михаил Викторович. 31 января 1981 года рождения. Разыскивается по статье Уголовного кодекса [России]», — говорится в карточке внутри базы ведомства.

При этом на сайте МВД не указывается, по какой именно статье ведется розыск журналиста на территории страны.

Зыгарь, также известный как автор книги «Вся кремлевская рать», был включен в реестр иноагентов Минюста России 21 октября 2022 года. При этом он не смог оспорить этот статус через суд, его иск к Минюсту был отклонен.

В феврале 2024 года Генпрокуратура объявила нежелательной на территории страны деятельность основанного журналистом фонда XZ foundation.

В марте того же года на Зыгаря завели уголовное дело о фейках про российские Вооруженные силы. По данным Telegram-канала Shot, силовики обратили внимание на пост писателя о событиях в городе Буча Киевской области, который журналист опубликовал еще в 2022 году.

Сейчас Зыгарь, судя по его соцсетям, проживает в Берлине, работает колумнистом в немецком издании Der Spiegel и продолжает писать книги. Последняя из них посвящена истории взаимоотношений России и Украины.

Ранее стало известно, что Михаил Зыгарь начал избавляться от бизнеса в России.