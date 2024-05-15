Стало известно, как зумеры выбирают квартиру мечты

Российские зумеры люди, родившиеся с 1997-го по 2012 год, в условиях глобальной цифровизации общества при покупке квартиры обращают внимание на красивый вид из окна и дизайнерский интерьер (в 34% и 30% случаев соответственно). На третьем месте по приоритету — стоимость жилья (25% случаев). Об этом говорится в исследовании Level Group (есть у «Газеты.Ru»).

Это поколение отдает предпочтение ЖК с собственными зелеными зонами для отдыха, просторными лобби, а также фитнес-клубами и бассейнами (в 41%, 34% и 33% случаев). А парковочные места в самом ЖК не так важны для зумеров: только в 24% случаев опрошенные называли этот критерий как ключевой.

Близость к метро – на первом месте среди ключевых критериев окружающего пространства (42% случаев). Зумеры в целом не готовы тратить много времени на дорогу до работы или учебы: удаленность от этих локаций назван решающим фактором при выборе квартиры в 30% случаев. Следом по значимости для зумеров идут благоприятная экологическая обстановка и развитая инфраструктура района (33% и 27% случаев).

Зумеры хотят иметь рядом с ЖК торговые центры, поликлиники, медицинские и ветеринарные центры в 24% случаев. Любопытно, что для зумеров крайне важна близость концертных площадок и кинотеатров, театров, музеев и галерей.

Ценовые ожидания на квартиру мечты у зумеров близки к реальности: почти каждый второй опрошенный готов потратить от 12 млн до 15 млн рублей. При этом каждый пятый зумер все-таки ограничивает свой бюджет суммой не более 6 млн рублей. Еще 14% опрошенных рассматривают квартиры стоимостью от 6 до 12 млн рублей, 11% – от 15 до 20 млн рублей, и только 8% готовы раскошелиться на квартиры стоимостью более 20 млн рублей.

Исследование было проведено в мае 2024 года. В опросе приняли участие 1300 россиян в городах-миллионниках.

Ранее были названы города России, в которых больше всего подешевели и подорожали квартиры.