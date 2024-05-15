Россиянам рекомендовали обращаться за назначением пенсии заранее

Россиянам стоит заблаговременно обратиться по поводу назначения им пенсии в местное отделение Социального фонда России, МФЦ или через работодателя. Нужны паспорт и трудовая книжка. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Для того, чтобы не было неприятных неожиданностей, когда недостаточно документов или они неправильно оформлены, стоит обратиться в территориальный орган СФР стоит заранее. А еще лучше отслеживать информацию в личном кабинете на сайте СФР, и если есть какие-то вопросы, то решать их нужно также заранее», — подчеркнула экономист.

По ее словам, в законе не прописано, за какое время лучше обращаться с заявлением о назначении пенсии. Чисто теоретически это можно сделать и за 10 лет до наступления пенсионного возраста, если уже есть стаж и нужное количество накопленных баллов, уточнила экономист. А для выплаты пенсии необходимо еще одно условие — достижение пенсионного возраста, добавила эксперт. По ее словам, назначение пенсии происходит не позднее, чем через пять рабочих дней со дня приема заявления от гражданина.

В 2024 году на пенсию могут выйти женщины в возрасте от 58 лет и мужчины от 63 лет. Для получения страховой пенсии им нужно от 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных балла. В 2028 году, когда закончится переходный период пенсионной реформы, на пенсию смогут выйти женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет, у которых накоплен страховой стаж от 15 лет и от 30 пенсионных баллов.

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